تعقيم فروع هيئة بريد السويس قبيل صرف المعاشات

عقّمت أمانة المرأة والشباب بحزب «المصريين الأحرار» بمحافظة السويس، اليوم الثلاثاء، مكاتب بريد التأمينات والمعاشات بالسويس الرئيسي والفرعي والغريب والأربعين ومكتب المحطة.جاء ذلك بناءً علي توجيهات عصام خليل، رئيس الحزب، وإشراف عادل فاضل، أمين المحافظة، وباشر أعمال التعقيم سماح مهدى، أمينة المرأة بالمحافظة، وعادل الزهيرى، أمين الشباب بالمحافظة، بحضور محمد مصباح، مدير مكتب بريد السويس الرئيسي، ومحمد أبوالحمد، رئيس منطقة بريد السويس.قال فاضل، أمين الحزب بالسويس، إن تعقيم مكاتب البريد جاء حفاظًا على سلامة المواطنين والموظفين وانطلاقًا من الدور المجتمعي ومواكبًا لخطة الدولة في مواجهة فيروس كورونا، حيث تم التعقيم قبل حضور المواطنين وبعد انصرافهم وتم توزيع الكمامات علي الوافدين والمارة تزامنا مع بداية قيام هيئة البريد المصرى بصرف معاشات شهر يونيو.وأوضح فاضل أن الفاعلية مستمرة طوال فترة صرف المعاشات، للحفاظ على المواطنين والمساعدة فى مكافحة فيروس كورونا وتوفير احتياجات المواطنين وتقديم المساعدة.وأشار إلى أن أعمال التعقيم تابعها عاطف عثمان، الأمين العام المساعد، وشارك عملية التعقيم زكى يوسف، مسئول لجنة العمال، وسامح إبراهيم، عضو هيئة المكتب المحافظة، ومريم محمد ومحمد على من أمانة الأربعين.