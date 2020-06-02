مقتل وجرح عسكريين في هجوم على الجيش السوداني بدارفور

كشف الجيش السوداني، اليوم الثلاثاء، عن أن الهجوم الذي شنه مسلحون على مواقعه في إقليم درافور قامت به حركة تحرير السودان، وفقا لقناة العربية السعودية.وأكد الجيش السوداني أن الهجوم في جبل مرة بدارفور ينتهك وقف النار، مضيفا: "وسنرد عليه بقوة".ونوه الجيش في بيانه بأنهم يستعدون للتخلص من بؤر التهديد الارهابية في إقليم دارفور، وذلك تعقيبًا على قتل وجرح عسكريين في هجوم على موقع الجيش السوداني في جبل مرة بإقليم دارفور.