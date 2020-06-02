رقم «طوارئ كورونا» يستقبل 5 شكاوى بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن رقم الواتس آب 01550010070 والمخصص لتلقي شكاوي واستغاثات المواطنين حال امتناع مستشفيات العزل الصحي عن استقبالهم، لتلقي العلاج اللازم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، استقبل 5 شكاوى من المواطنين تفيد بعدم تمكنهم من دخول المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية وتلقي العلاج اللازم.وكان محافظ الشرقية، أعلن عن تخصيص رقم واتس آب 01550010070، بالإضافة إلي الخط الساخن 16528 لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء والموقع الإلكتروني www.sharkia.gov.eg، لتلقي شكاوي المواطنين بشأن جائحه كورونا، والتواصل الفوري مع الجهات المعنيه لمتابعه الشكاوي الواردة وحلها فورا.وكانت غرفة الأزمات والكوارث بالديوان العام قد إستقبلت 5 شكاوي علي رقم الواتس آب المخصص للتعامل مع جائحه كورونا لمواطنين أمام مستشفيات " أبوحماد - الأحرار - الصدر - ديرب نجم "، لم يتمكنوا من الدخول للمستشفي لإجراء الفحوصات الطبيه وتلقي العلاج اللازم لفيروس كورونا.علي الفور تم الاتصال بالدكتور عصام فرحات بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الصحة ليتواصل مع المواطنين أصحاب الشكاوى، واتخاذ اللازم لفتح المستشفيات أمامهم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة للتعامل مع الفيروس.