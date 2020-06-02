محافظ الفيوم يطلق اسم الشهيد «محمد محمود» على مدرسة بالمقاتلة
الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 04:09 م
الفيوم - زينب علاءطباعة
أناب الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، لأداء واجب العزاء لأسرة الشهيد "محمد محمود سيد" بمسقط رأسه بقرية المقاتلة التابعة لمركز طامية، والذي استشهد جراء العمليات الإرهابية بشمال سيناء.
وقدم نائب المحافظ بالغ تعازيه لأسرة الشهيد، داعيًا الله عز وجل أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مؤكدًا أن دماء الشهداء الزكية لن تذهب هباء، وسيتم اقتلاع الإرهاب من جذوره، لافتًا إلى أن تلك العمليات الخسيسة لن تزيد جيشنا المصري إلا قوةً وصلابةً وعزيمةً وإصرارًا.
ولفت نائب المحافظ إلى أن محافظ الفيوم وافق على إطلاق اسم الشهيد "محمد محمود" على إحدى المدارس، وجاري اتخاذ اللازم نحو إنهاء الإجراءات بهذا الشأن.
وقدم نائب المحافظ بالغ تعازيه لأسرة الشهيد، داعيًا الله عز وجل أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مؤكدًا أن دماء الشهداء الزكية لن تذهب هباء، وسيتم اقتلاع الإرهاب من جذوره، لافتًا إلى أن تلك العمليات الخسيسة لن تزيد جيشنا المصري إلا قوةً وصلابةً وعزيمةً وإصرارًا.
ولفت نائب المحافظ إلى أن محافظ الفيوم وافق على إطلاق اسم الشهيد "محمد محمود" على إحدى المدارس، وجاري اتخاذ اللازم نحو إنهاء الإجراءات بهذا الشأن.