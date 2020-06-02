محافظ الفيوم يطلق اسم الشهيد «محمد محمود» على مدرسة بالمقاتلة

أناب الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، لأداء واجب العزاء لأسرة الشهيد "محمد محمود سيد" بمسقط رأسه بقرية المقاتلة التابعة لمركز طامية، والذي استشهد جراء العمليات الإرهابية بشمال سيناء.وقدم نائب المحافظ بالغ تعازيه لأسرة الشهيد، داعيًا الله عز وجل أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مؤكدًا أن دماء الشهداء الزكية لن تذهب هباء، وسيتم اقتلاع الإرهاب من جذوره، لافتًا إلى أن تلك العمليات الخسيسة لن تزيد جيشنا المصري إلا قوةً وصلابةً وعزيمةً وإصرارًا.ولفت نائب المحافظ إلى أن محافظ الفيوم وافق على إطلاق اسم الشهيد "محمد محمود" على إحدى المدارس، وجاري اتخاذ اللازم نحو إنهاء الإجراءات بهذا الشأن.