تغريم 103 سائقين بالشرقية لعدم ارتداء الكمامة

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن ضبط 103 سيارات، ما بين ميكروباص أجرة، ورحلات وتاكسي عداد، وسرفيس مخالفة بمدينة الزقازيق وتغريم سائقيها لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية تنفيذًا للقرار الصادر في هذا الشأن.و أكد المحافظ على مدير الإدارة العامة للمواقف بإلزام أصحاب السيارت بتعقيم سياراتهم وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من ارتداء السائق والركاب الكمامة الواقية، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين وفي ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19" والحد من انتشاره.وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات لمدير إدارة المرور بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف والمتابعة الميدانية بالمحافظة، لشن حملات مفاجئة على سائقي سيارات الأجرة والمواقف العمومية، للتأكد من التزام السائقين والركاب ارتداء الكمامة الواقية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.من جهته قال الأستاذ عبده سالم، مدير إدارة المتابعة الميدانية، بالديوان العام، أنه استمرارا للحملات المفاجئة علي سائقي سيارات الأجرة، وبالإشتراك مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف تم تشكيل 5 مجموعات عمل لرصد السائقين المخالفين وغير الملتزمين بارتداء الكمامة الواقية بمواقف ومداخل مدينة الزقازيق، أسفرت عن ضبط 103 سيارات مخالفة، وتم تفعيل قرار المحافظ رقم 5770 لسنة 2020 بتحصيل غرامة لاتقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه من السائقين المخالفين.