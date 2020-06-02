المسماري: ثقة مصر في الجيش الليبي كاملة

أكد الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، أحمد المسمازى، أن مصر تثق في الجيش الليبي ثقة كاملة، وتعول على هذه الثقة التي وصفها بـ"الغالية جدا"، في محاربة الإرهاب وتطهير البلاد من الميليشيات المؤدلجة التي أوصلت البلاد إلى هذا المنزلق الخطير.وأضاف المسماري، خلال ندوة إعلامية عقدها مع مندوبي الصحف المصرية شاركت فيها "الدستور"، عبر تقنية "فيديوكونفرانس"، أن القيادة في مصر تعلم جيدًا أن انسحاب الجيش الليبي من قاعدة الوطية الجوية الاستراتيجة، وتركها لمعسكر حكومة الوفاق للاستحواذ عليها، هو تكتيك عسكري ضمن العمليات العسكرية ويحدث في كل الحروب، مشددًا على أن المعركة أو الحرب لم تنته.وأشار الناطق باسم الجيش الليبي إلى أن الحديث عن حجم التنسيق المصري مع الجيش الليبي يتضح جليًا في "مشهد خروج سياسي مصري كبير ويتحدث عن حقيقة المشهد في ليبيا ويضع العالم أمام صورة كاملة وفي شكلها الحقيقي، وهو ما نعتبره إسنادا كبير جدا لنا"، وفق تعبيره.ونوه المسماري، في الختام، إلى أن مصر روح الأمة العربية وليس لليبيا فقط التي يعد أمنها من أمن مصر بحكم أنها الدولة الجارة والأقرب.