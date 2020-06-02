مطار القاهرة يستقبل 325 مصريًا عالقًا في الكويت

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، 325 مصريًا عالقًا بدولة الكويت قادمين على متن رحلتين استثنائيتين تابعتين لشركة إير كايرو والجزيرة، وذلك فى إطار حرص القيادة السياسية على نقل آلاف المصريين المقيمين بالخارج والراغبين فى العودة إلى بلادهم عقب تفشى وانتشار فيروس كورونا المستجد القاتل.وقد وصلت رحلة الطائرة الأولى التابعة لشركة إير كايرو رقم 3012 وعلى متنها 165، قادمة من مطار الكويت، بينما وصلت الرحلة الثانية والتابعة لشركة طيران الجزيرة الكويتية رحلة رقم 1731 وعلى متنها 160 راكبًا.ومن جانبها، قامت السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولى بتطبيق كل الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة فى تلك الحالات، حيث تم الكشف الطبى عليهم من جانب إدارة الحجر الصحى، للتأكد من عدم حملهم الفيروس القاتل، وتم نقلهم مباشرة إلى مناطق العزل الصحى المخصصة لهم من جانب الدولة للإقامة بها 7 أيام وفقًا لإرشادات وزارة الصحة والسكان.