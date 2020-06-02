فلسطين: نتمسك بحل كل الاتفاقات مع إسرائيل وأمريكا

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع وزير الدولة الألماني للشئون الخارجية نيلز أنين، آخر المستجدات السياسية، خاصة المحاولات الإسرائيلية لتطبيق خطط الضم والاستيلاء على أراضٍ فلسطينية.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن أشتية شدد على أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس مستمرة بموقفها في حل كل الاتفاقيات مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، في حال لم تتراجع إسرائيل عن مخططات الضم.وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أنه لن يتم السماح لإسرائيل بالاستمرار في انتهاكاتها ومضايقاتها بحق الفلسطينيين، ومحاولاتها لجر الفلسطينيين إلى مربع العنف.