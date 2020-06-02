أرصدة احتياطية من السكر في شمال سيناء تكفي لشهرين ونصف

أعلن المحاسب فتحي راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء أن هناك أرصدة احتياطية من السلع آمنة ومستقرة حيث يصل أرصدة السكر يكفي لمدة شهرين ونصف والزيت يكفي لمدة ٥٠ يوما وسلع المكرونة والدقيق والسلع الأخرى يكفي لمدة شهر مشيرًا إلى أن الحالة التموينية مستقرة وآمنة لافتا إلى أنه يتم توزيع يوميا ١٠٠ طنا دقيق المخابز البلدية بنسبة ٦٠٪ لإنتاج الخبز المدعوم و٤٠٪ المستودعات الدقيق لتوزيعها في المناطق النائية بعيدة عن المخابز والمحرومة من انتاج الخبز ليحصل نصيب الفرد بواقع ١٠كيلو جرام.وقال في تصريح خاص لـ"الدستور" إن حجم المبيعات للسلع التموينية شهريًا تصل نحو ١٣ مليون جنيه من خلال فروع الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائيه بنظام الاستعاضات وتكرار عمليات الصرف خلال الشهر بحد أقصى 8 استعاضات للتاجر التمويني.