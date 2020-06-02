هنا الزاهد تستأنف تصوير «الغسالة» بأحد مصانع حلوان

استأنفت الفنانة هنا الزاهد تصوير أحداث فيلمها الجديد "الغسالة" بصحبة الفنان أحمد حاتم بأحد المصانع في حلوان، حيث يتبقى لفريق العمل مشاهد قليلة وينتهي تصوير الفيلم نهائيًا استعدادًا لعرضه في السينمات فور عودة الحياة لطبيعتها.وكانت هنا الزاهد قد صورت عددًا كبيرًا من مشاهد الفيلم مؤخرًا بأحد الاستوديوهات بمنطقة شبرامنت.ويشارك في الفيلم مجموعة من النجوم الشباب، وهو تأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبدالحميد، وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية، ويشارك في بطولته أحمد حاتم ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحي وطاهر أبوليلة وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه في إطار رومانسي.ويسجل الفيلم التعاون السينمائي الثاني بين هنا الزاهد وأحمد حاتم بعدما قدما فيلم "قصة حب" الذي تم عرضه في موسم عيد الحب العام الماضي، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.