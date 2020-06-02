«مكافحة الإدمان»: علاج 6 آلاف حالة خلال جلسات «أونلاين»

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق عن بث جلسات مباشرة "أونلاين" لمدة ساعتين من الساعة الواحدة، يوم الخميس المقبل، عبر ‏http:www.drugcontrol.org.egmediaNewsListItem_644وأكدت "القباج" - في بيان - أنه يمكن التواصل مع الصندوق من خلال الرابط أو الخط الساخن 16023 على مدار 24 ساعة لتقديم كافة الخدمات والمشورة في أي وقت أو من خلال متابعة جلسات البث المباشر على صفحة الصندوق.وأشارت إلى استمرار جلسات العلاج الجماعي للمتعافين "أونلاين" وهى عبارة عن مجموعة من المهارات الحياتية التى تساعدهم على التخلص من سلوكيات الإدمان واستمرارهم في التعافي والحد من الانتكاسة، فى ظل وجودهم فى المنازل لفترات طويلة.ولفتت إلى أن هذه الجلسات كانت تتم داخل المستشفيات الشريكة مع الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان، وفي ظل منع التجمعات كإجراء احترازى للوقاية من انتشار فيروس كورونا يتم حاليا تنظيم جلسات العلاج الجماعي خلال تواجد المتعافين فى منازلهم دون الحاجة الى الذهاب للمستشفيات، موضحة أنه تم علاج 6 آلاف حالة خلال هذه الجلسات.