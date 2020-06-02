رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مكافحة الإدمان»: علاج 6 آلاف حالة خلال جلسات «أونلاين»

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 03:00 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
طباعة
أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق عن بث جلسات مباشرة "أونلاين" لمدة ساعتين من الساعة الواحدة، يوم الخميس المقبل، عبر ‏http:www.drugcontrol.org.egmediaNewsListItem_644

وأكدت "القباج" - في بيان - أنه يمكن التواصل مع الصندوق من خلال الرابط أو الخط الساخن 16023 على مدار 24 ساعة  لتقديم كافة الخدمات والمشورة في أي وقت أو من خلال متابعة جلسات البث المباشر على صفحة الصندوق. 

وأشارت إلى استمرار جلسات العلاج الجماعي للمتعافين "أونلاين" وهى عبارة عن مجموعة من المهارات الحياتية التى تساعدهم على التخلص من سلوكيات الإدمان واستمرارهم في التعافي والحد من الانتكاسة، فى ظل وجودهم فى المنازل لفترات طويلة.

ولفتت إلى أن هذه الجلسات كانت تتم داخل المستشفيات الشريكة مع الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان، وفي ظل منع التجمعات كإجراء احترازى للوقاية من انتشار فيروس كورونا يتم حاليا تنظيم جلسات العلاج الجماعي خلال تواجد المتعافين فى منازلهم دون الحاجة الى الذهاب للمستشفيات، موضحة أنه تم علاج 6 آلاف حالة خلال هذه الجلسات.

موضوعات متعلقة

العسال: «ريمديسيفير» يصل مصر قريبًا لعلاج كورونا

القبض على زوج شقيقة محمد رمضان فى واقعة حفل الزفاف

السودان يؤكد لمجلس الأمن موافقته على استئناف مفاوضات سد النهضة

تعرف على طريقة تسجيل قراءة عداد الغاز ودفع الفاتورة إلكترونيًا

الصور

image description

جولة داخل صالون أقدم حلاق في مصر

image description

شواطئ مطروح خالية من المواطنين (فيديو)

image description

وزير النقل يبدأ جولته بتفقد الكوبري البديل لخزان أسوان (فيديو)

image description

المواطنون ملتزمون بالكمامات في المناطق الريفية

image description

التزام المواطنين بالكمامات يظهر بوضوح فى الشوارع والمواصلات

الأكثر قراءة

القبض على زوج شقيقة محمد رمضان فى واقعة حفل الزفاف

مصادر: تدهور حالة رجاء الجداوي.. ونقلها للعناية المركزة

الجناينى يحسم مصير الدورى والكأس وتتويج الأهلي بطلًا

بسبب مشهد جنسى.. سعاد حسنى تبتعد عن السينما لعام كامل

إنفوجراف

image description

عقوبة التستر على المجرمين (انفوجراف)

image description

تهم يواجهها حفيد البنا (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن دواء «ريمديسيفير» لعلاج كورونا (إنفوجراف)

image description

7 نصائح للعائدين من الخارج لتجنب الإصابة بكورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

بسبب مشهد جنسى.. سعاد حسنى تبتعد عن السينما لعام كامل

بسبب "بنت بديعة".. سميرة أحمد تصرخ: "أنا مش أخت الرسول"

هذه الأفلام كان سيجسدها وانتهت برحيله.. أمنيات أحمد زكي في السينما

عمر الشريف يحكي عن العرافة التي تنبأت له بالعالمية

نجم الساعة

هذه الأفلام كان سيجسدها وانتهت برحيله.. أمنيات أحمد زكي في السينما

الصحة

شركة كورية جنوبية تبدأ التجارب السريرية لعلاج كورونا فى يوليو

منتجات الألبان لا تحمى السيدات عند التقدم فى العمر

الحجر الصحى يسبب بدانة الأطفال

طبيب إيطالي يُثير الجدل بعد إعلانه اختفاء كورونا

منوعات

تنسيق الإلتحاق بمدارس التمريض العسكري 2020

أعطني عمرا.. أرمينية تتجاوز 100 عام تتعافى من كورونا

«أوساكا» تدعم احتجاجات أمريكا: «الصمت خيانة»

بعد إغلاق 3 أشهر.. متاحف اليابان تفتح أبوابها مجددًا

مقالات الرأي
نرمين يسر
«راس السنة».. ليلة عن الأثرياء والأغيار
ماجد حبته
كيف فشلت BBC فى تلميع تركيا؟
لواء. محسن الفحام
ما بين الخطر والحذر
القس. رفعت فكرى
العنصرية البيضاء
المزيد

الثقافة

غدًا.. الروائي الغربي عمران ضيف مركز الحرية للإبداع

إصابة الشاعر أحمد تيمور بكورونا بسبب عزومة

دار فضاءات تصدر «مختارات من القصة الكردية القصيرة».. قريبًا

«أنا المصرى».. مسابقة الإنتاج الثقافى للأغنية الوطنية