انتظام صرف مقررات تموين يونيو لليوم الثاني بشمال سيناء

أكد المحاسب فتحي راشد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، أنه لا يوجد أي نقص في توفير أي سلع تموينية أو سلع حرة يتم طرحها في فروع الدلتا ماركت لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة تصل إلى نسبة ٢٥٪ مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية.وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء أن هناك انتظاما في صرف السلع التموينية لشهر يونيو الجاري لليوم الثاني على التوالي، من خلال البقالين ومشروع جمعيتي، من خلال مخازن الشركة العامة لتجارة الجملة، وشملت طرح السكر ب٨ جنيهات ونصف الجنيه بدلا من ٩ جنيهات ونصف الجنيه، والزيت بسعر ١٧ جنيها بدلا من ١٩ جنيها، والدقيق بسعر ٦جنيهات بدلا من ٧ جنيهات، والأرز ب٨ جنيهات بدلا من ٩ جنيهات، على البطاقات التموينية.