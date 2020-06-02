انفجار جديد يضرب بلدة تل حلف غربي رأس العين شمالي سوريا

هز انفجار عنيف بلدة تل حلف الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف مدينة رأس العين "سري كانييه" الغربي شمال الحسكة، ووفقا للمرصد السوري فإن الانفجار ناجم عن دراجة نارية مفخخة انفجرت في البلدة، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية.وكان المرصد السوري قد نشر، في 23 من الشهر الماضي، أن 5 انفجارات استهدفت عدة أماكن في بلدة تل حلف غرب مدينة رأس العين شمال الحسكة، حيث استهدف تفجيران سيارات شحن، واثنان في بسطات لبيع المحروقات، والخامس على طريق البلدية، ما أسفر عن وقوع 6 إصابات وأضرار مادية في الممتلكات.وكان المرصد السوري قد رصد، في 10 مايو، انفجارا ضرب بلدة تل حلف الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف رأس العين "سري كانييه" الغربي، ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة مركونة في البلدة، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية.