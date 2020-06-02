إلغاء إجازات الأطباء والممرضين بالجيزة

قرر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إلغاء الإجازات للأطباء والتمريض وكافة العاملين بالمنظومة الصحية بنطاق المحافظة.وأكد المحافظ أن العاملين في المنظومة الصحية هم بمثابة الجنود، ومن غير المسموح أن يتغيب جندي عن ساحة المعركة في الظروف التي تمر بها الدولة.وشدد المحافظ على تشكيل لجان بالتنسيق مع عدد من الجهات المختصة، منها الرقابة الإدارية، الأمن الوطني، للمرور اليومى على المستشفيات للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية.وكان اللواء أحمد راشد قد عقد اجتماعا، اليوم، مع مديري المستشفيات، لدعم الأطقم الطبية، والتأكد من توافر سبل الحماية لهم، خلال مواجهة فيروس كورونا.