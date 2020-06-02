«التموين» تكشف تفاصيل القافلة 179 لشمال سيناء

أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية القافلة التموينية رقم ١٧٩ إلى محافظة شمال سيناء بالدفع من خلال الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بالشاحنات المتنقلة المحملة بأطنان من السلع لتوفير كافة الاحتياجات من السلع التموينية الخاصة بمنظومة التموين الجديدة خلال انتشار فيروس كورونا وتطبيق حظر التجوال وجار تفريغها حاليا في مخازن تجارة الجملة في بئر العبد والعريش لتوزيعها على البقالين كمقررات التموين شهريا.وقال المحاسب فتحي راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء في تصريح خاص لـ"الدستور" إن القافلة التموينية الجديدة رقم" ١٧٩ تضمنت ضخ ٣٧ طن ونصف طن من سلعة السكر وضخ ٣٧ طن ونصف طن أرزو١٦٠٠ كرتونة زيت خليط والف و٥٠٠ كرتونة جبن و١٥٠٠ كرتونة سمنة نباتي لتوفير سلع منظومة التموين الجديدة البالغة نحو ٢١سلعة لافتا الي انه جار تفريغها هذه الشاحنات من السلع الاستيراتيجية في بئر العبد والعريش لصالح البطاقات التموينية.