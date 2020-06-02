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الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البورصة تواصل الصعود وتربح 5.88 مليار جنيه

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 02:51 م
البورصة
البورصة
اكرم عمران
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واصلت مؤشرات البورصة ارتفاعها لليوم الثالث على التولى لدى نهاية معاملات الثلاثاء، مدعومة بعمليات شراء استباقية للمؤسسات المالية المصرية والعربية وبعض من الأفراد العرب والمصريين، تلك التى قابلتها عمليات بيع من قبل المستثمرين الأجانب.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5.88 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 555.57 مليار جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 1.09%، بما يعادل 111 نقطة، ليغلق عند مستوى 10338.7 نقطة، كما ارتفع المؤشر الثانوى"إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 51.88، بما يعادل 22 نقطة، لينهى تعاملاته عند مستوى 1192.5 نقطة، ما ساهم فى ارتفاع المؤشر الأوسع نطاقا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.76%، بما يعادل 33.21 نقطة، ليغلق عند مستوى 1918 نقطة، وسط تداولات مرتفعة تخطت قيمتها مستوى 820 مليون جنيه، وذلك من خلال التعامل على نحو 275.7 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 30.8 ألف صفقة شراء وبيع.

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