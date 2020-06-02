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الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

بقال تمويني: جميع السلع متوافرة وتم صرف كل المقررات (فيديو)

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 02:48 م
السلع التموينية
السلع التموينية
ياسمين عباس
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قال عبدالناصر فتحي، صاحب محل بقالة تموين، إنه تم البدء في صرف السلع التموينية لشهر يونيو بمحافظة الجيزة منذ أمس الإثنين، مشيرًا إلى أن جميع السلع متوافرة وتم صرف كل المقررات.

وأضاف فتحي، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، أنه تم الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا، حيث تم ارتداء الكمامات لجميع العاملين بالسلع التموينية.

وأشار إلى أنه يتم تطهير المحال الخاصة بالسلع التموينية قبل تحميل البضاعة الخاصة بسلع التموين وبعدها، لافتًا إلى أن الفرد له سعة تموينية بسعر 50 جنيهًا بحد أقصى 4 أفراد، مؤكدًا أن الشعب الآن أصبح لديه وعي بضرورة ارتداء الكمامات خلال صرف السلع التموينية الخاصة بهم أو في أي مكان آخر.

وأوضح أنه في البداية كان يتم صرف نقاط الخبز حتى يوم 20 لكل شهر، إلا أن وزير التموين أصدر قرارًا بتمديد الصرف إلى آخر كل شهر، ما يقلل الضغط على المحال والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

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