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الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت تشكّل لجنة صحية عليا لكل ما يتعلق بكورونا

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 02:47 م
وزير الصحة الكويتي
وزير الصحة الكويتي الشيخ الكتور باسل الصباح
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شكّل وزير الصحة الكويتي الشيخ الكتور باسل الصباح، لجنة استشارية عليا، فيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا (كوفيد 19).

وحدد وزير الصحة الكويتي اختصاصات اللجنة، موضحًا أنها تختص بإبداء الرأي فيما يعرض عليها من موضوعات من قبل الوزير ووكيل الوزارة فيما يتعلق بإجراءات مواجهة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، ودراسة الإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل دول العالم في مواجهة الفيروس، واقتراح التوصيات اللازمة للاستفادة منها، بما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية.

كما حدد اختصاصات اللجنة في تلقي الاقتراحات المقدمة من الهيئة الطبية، ومؤسسات المجتمع المدني أو الأفراد، فيما يتعلق بآلية التعامل مع جائحة كورونا (كوفيد 19) ودراستها، ووضع التوصيات اللازمة بشأنها، مع وضع تصور لخطوات العودة للحياة الطبيعية في كل أجهزة الدولة، بما يتفق مع الاشتراطات الصحية.

يشار إلى أن قرار وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور نصّ على أن يرأس اللجنة استشاري أمراض باطنية وروماتيزم الدكتور خالد الجارالله، واستشاري التخدير والعناية المركزة الدكتور ابراهيم هادي نائبا، وعضوية كل من الدكتور خالد الصبيح، والدكتور خالد السعيد، والدكتور وليد الضاحي، والدكتورة رجاء دشتي، والدكتور عبيد الحربي، والدكتورة منى الأحمد، والدكتور محمد جمال والدكتورة سناء المطيري.

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