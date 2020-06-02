نائب محافظ الجيزة يتفقد مستشفى مبارك المركزي بمنشأه القناطر (صور)

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، مستشفى مبارك المركزي بمدينة منشأه القناطر، برفقة اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة منشأه القناطر، وحضور الدكتور فوزي صالح أبوكيلة مدير المستشفى.وأكد نائب المحافظ، أن الهدف من الجولة متابعة سير انتظام العمل والرعاية الصحية داخل المستشفى، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومن وجود الأطقم الطبية بكامل طاقتها.ووجه نائب المحافظ، بتقديم أوجه الدعم بتوفير المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا، في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.كما أعرب نائب المحافظ، عن شكره وتقديره للطاقم الطبي بالمستشفى، لما يتم بذله من جهد لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشددًا على تقديم سبل الدعم لحمايتهم.