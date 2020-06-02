إصابة الشاعر أحمد تيمور بكورونا بسبب عزومة

أعلن الشاعر أحمد تيمور، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".وكتب تيمور عبر حسابه أن سبب إصابته بالفيروس هي عزومة مع أصدقائه، رغم أنه كان متخذًا كل الإجراءات الوقائية للحماية من الإصابة.وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن ارتفاع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 6447 حالة حتى اليوم بعد خروج 410 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحى، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7149 حالة، من ضمنهم الـ6447 متعافيًا.