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الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا تحث مواطنيها على العمل لتجاوز تداعيات كورونا

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 01:54 م
إيطاليا
إيطاليا
وكالات
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حث رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، المواطنين على العمل من أجل تجاوز التداعيات التي خلفتها جائحة كورونا على البلاد، وذلك بالتزامن مع اليوم الوطني لإيطاليا.

ومن المقرر أن يتم بداية من يوم غد رفع القيود على السفر الداخلي بعد ثلاثة أشهر من منع التنقل بين المناطق لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

ولفتت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن كونتي ملتزم بالخطة التي تم إعلانها الشهر الماضي، وذلك رغم تهديدات مسئولين في الجنوب بإبعاد مواطنين من منطقة لومبارديا، وكانت المنطقة واحدة من أكثر النقاط تضررا من الجائحة في أوروبا.

وقال كونتي، في رسالة عبر موقع فيسبوك: "دعونا نوحد كل طاقتنا ونركزها على الجهد المشترك لالتقاط الأنفاس والبدء مرة أخرى بأقصى درجات الإصرار"، معيدا إلى الأذهان جهود إعاد بناء الأمة بعد الحرب العالمية الثانية.

وأضاف: "على كل منا القيام بدوره، كما كنا دائما في أصعب اللحظات في تاريخنا".

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