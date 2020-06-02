576 إصابة جديدة بكورونا في عُمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل "576" حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" (كوفيد-19)، منها "209" حالات لمواطنين عُمانيين و"367" حالة لغير عُمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة "12800" حالة.وأشارت وزارة الصحة- في بيان أوردته وكالة الأنباء العُمانية- إلى أنه تم شفاء "2812" حالة، وتسجيل 59 حالة وفاة.وأهابت الوزارة بالمواطنين التقيد التام بإجراءات العزل الصحي حسب الإرشادات، والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي، وارتداء الكمامة، واتباع التعليمات الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة، وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة القصوى.