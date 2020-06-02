إحالة متهم بسرقة سيارة في مصر القديمة للمحاكمة

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الثلاثاء، بإحالة شخص ضبط أثناء قيادته سيارة مسروقة، للجنح.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده تمكن مباحث المرور بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص حال استقلاله سيارة ملاكي بمنطقة عين الصيرة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وبالكشف الفني على السيارة تبين أنها مبلغ بسرقتها.تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.