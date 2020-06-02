ضبط 127 مخالفا لقرار إيقاف بناء المساكن

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في ضبط 127 شخصا لمخالفتهم القرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكافة المحافظات، وذلك خلال 24 ساعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.جاء ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وما أعلنته الوزارة من التصدى بكل حسم وحزم لمن يخالف القرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكافة المحافظات.