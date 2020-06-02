كندا تعتزم إنشاء صندوق لدعم المشاريع التنموية فى السودان

قالت وزارة الخارجية السودانية إن كندا تعتزم إنشاء صندوق لدعم المشاريع التنموية في السودان خلال العام الحالي، وذلك في خطوة إيجابية في تاريخ العلاقات بين البلدين.ونقلت وزارة الخارجية السودانية عن وزيرة التنمية الدولية الكندية كارينا غولد تأكيدها، في اتصال هاتفي مع أسماء عبدالله وزيرة الخارجية السودانية، تضامن كندا الكامل مع الحكومة السودانية ودعمها المستمر لمواجهة فيروس كورونا، كما أشارت إلى تخصيص 19 مليون دولار للعون الإنساني في السودان للعام 2020، بزيادة مقدرة عن العام الماضي.وأكد الطرفان ضرورة التضامن الدولي لمواجهة فيروس كورونا، وأعربت وزيرة الخارجية السودانية عن شكرها للحكومة الكندية على الدعم الذي قدمته للسودان لمواجهة الفيروس، كما استعرضت الوضع الصحي المنهك والآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية التي سببها فيروس كورونا، وطلبت من الجانب الكندي المزيد من الدعم لتلافي هذه الآثار السلبية.وأكدت عبدالله حرص السودان على تعزيز التعاون مع كندا في المجالات الاقتصادية للاستفادة من إمكانياتها وخبراتها، والحرص على التحول الكامل من الدعم الإنساني إلى المشاريع التنموية التي تخدم الطرفين.