تحرير 189 مخالفة تموينية في دمياط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في دمياط، العديد من الحملات على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز، والتي أسفرت عن تحرير ١٨٩ محضرًا حيال المخالفات التي تم رصدها.وتم تحرير ٨٢ محضرًا للمخابز لوجود مخالفات متعددة جاءت من بينها نقص وزن رغيف الخبز والعمل دون ترخيص، بالإضافة إلى تحرير ١٠٣ محاضر للأسواق لوجود مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار ورصد حالات غش تجاري وعدم وجود شهادة صحية، أما فيما يخص المواد البترولية فقد تم تحرير ٢٥ محضرًا لعدم الإعلان عن أسعار الغاز.وتستمر حملات المديرية؛ للتأكد من الانضباط والالتزام بالمعايير والمواصفات المطلوبة للسلع المختلفة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة تجاه جميع المخالفات.