مقتل وإصابة 27 بانهيارات طينية في الهند

أعلنت السلطات الهندية، اليوم الثلاثاء، مقتل عشرين شخصا وإصابة سبعة آخرين بجراح، بعد أن طمرت منازلهم، إثر وقوع ثلاثة انهيارات طينية ناجمة عن هطول الأمطار في ولاية "آسام" شمال شرق البلاد.ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، عن رئيس هيئة "إدارة الكوارث" بالولاية قوله إن عمليات الإنقاذ لا زالت مستمرة للتأكد من عدم وجود أشخاص آخرين محاصرين تحت الانقاض، مشيرا إلى أنه تم نقل سبعة أشخاص إلى المستشفى.وأشارت الشبكة إلى أن الانهيارات الطينية وقعت في مناطق: "كاتشار" و"كاريمجانج" و"هيلاكاند" الحدودية مع بنجلاديش.