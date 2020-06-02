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الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

اكتمال 90% من أعمال إنشاء المبنى التعليمي الثالث لتجارة القناة

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 01:43 م
ماجدة هجرس
ماجدة هجرس
مصطفى دياب
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أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس الجامعة، أن رؤية إدارة الجامعة قد حملت توجها بالاستفادة من فترة تعليق الدراسة في الانتهاء من تطوير البنية التحتية بالجامعة، من خلال زيادة المباني التعليمية ورفع كفاءة المعامل بهدف تطوير المنظومة التعليمية.

وقال الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعميد كلية التجارة، إن إدارة الكلية حرصت علي تنفيذ مجموعة من الانجازات في عدة جوانب أولها الاهتمام بالمنشآت والخدمات.

وأكد أن الجامعة انتهت بنسبة٩٠٪ من إنشاء مبنى مدرجات سعة ٦٥٠ طالب بمساحة ٢١٠٠ م٢ويعد هذا المبنى التعليمي الثالث للكلية، وذلك يخصص المبني لطلاب البرامج المهنية كما يضم المبني اكبر قاعة للامتحانات بجامعة القناة.

وأضاف الدكتور أحمد زكي أنه يتم حاليًا اجراء التشطيبات النهائية وسيتم استلام المبنى والعمل به قبل بدء العام الدراسي الجديد هذا بالاضافة إلى تنفيذ عملية إحلال وتجديد كامل لجميع المرافق الخاصة بالمباني الثلاثة للكلية، هذا بالاضافة إلى انشاء قاعة دراسية ذكية خاصة بشعبة اللغة الانجليزية بالمبنى التعليمي 2 بمواصفات الكترونية حديثة من شاشات ذكية ونظام wi-fi ومقاعد وارضيات حديثة كما تم عمل صيانة كاملة للمولدات الكهربائية الخاصة بالكلية وتزويدها بالوقود بكلا من المبنى التعليمي 1 والمبنى التعليمي ٢ وذلك بما يسمح بتشغيلها الكترونيًا دون اي تدخل يدوي بمجرد انقطاع التيار الكهربائي في اي وقت.

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