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الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

للمرة الأولى.. إستونيا تسجل صفر إصابات بفيروس كورونا

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 01:41 م
كورونا
كورونا
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أعلنت وزارة الصحة في إستونيا، اليوم الثلاثاء، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا) المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة لم يزد للمرة الأولى منذ نحو 3 أشهر ولا يزال ثابتا عند 1870 حالة.

وقالت الوزارة- في بيان أوردته وكالة سبوتنيك الروسية: "لم يزد عدد الحالات المكتشفة لعدوى الفيروس التاجي في إستونيا يوميًا للمرة الأولى منذ ما يقرب من 3 أشهر ولا يزال ثابتا عند 1870 حالة، منذ 31 يناير، تم إجراء أكثر من 85 ألف اختبار للفيروس التاجي في إستونيا، هناك 20 مريضًا في المستشفيات، وتوفي 68 شخصًا خلال الوباء".

يذكر أن إستونيا أعلنت منذ 18 مايو الماضي، حالة الطوارئ بسبب تفشي الوباء في البلاد، وأن الحكومة ستخفف القيود تدريجيا على عدة مراحل.

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