دار فضاءات تصدر «مختارات من القصة الكردية القصيرة».. قريبًا

يصدر عن دار فضاءات للنشر والتوزيع، قريبًا كتاب "مختارات من القصة الكردية القصيرة" للكاتب السوري الكردي جان دوست، الذي يشير في مقدمته إلي أن: "تغطي هذه القصص مساحة واسعة من الجغرافيا الثقافية الكردية المتوزعة على دول عديدة في المنطقة، وتتنوع المواضيع التي تعالجها قصص هذه الأنطولوجيا المصغرة التي تضم حوالي ثلاثين قصة قصيرة.ويتابع "دوست": انتعشت القصة الكردية علي يد الشعراء الكلاسيكيين٬ وكان الشاعر الكردي فقي طيران صاحب قصب السبق في هذا المضمار. فقد نظم قصة الشيخ الصنعاني شعرًا منذ حوالي أربعمائة عام. وهي تحكي مأساة أحد أقطاب التصوف وهو الشيخ الصنعاني الذي هام بحب أميرة أرمنية فهجر بلاده لأجلها وارتد عن الإسلام واعتنق المسيحية ثم عاد إلي الإسلام بعد رحلة معاناة طويلة.كما أن فقي طيران نظم قصة من الإسرائيليات تتعلق بأحد نساك بني إسرائيل، وهو العابد برسيس أو برصيص. ثم نظم حكاية شعبية اسمها الحصان الأسود في قالب شعري جميل يهدف إلي الوعظ والإرشاد.ولعل أشهر قصة كردية نظمت في شعر ملحمي٬ هي قصة مم وزين وقد صاغها الشاعر والمفكر أحمد خاني وأبدع فيها أيما إبداع٬ حيث تعرف عليها القراء العرب عبر ترجمة للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي.