برلمانى يطالب بتدابير وقائية قبل إعادة فتح المساجد والكنائس

قال المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الضوابط التي أعلنتها وزارة الأوقاف بشأن خطتها لإعادة فتح المساجد والكنائس منتصف يونيو الجاري، تستهدف ضمان الالتزام بالإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، وعودة الحياة تدريجيًا داخل دور العبادة مع الالتزام بكل التعليمات الوقائية.وأكد عامر، في بيان الثلاثاء، ضرورة الاهتمام بعمليات التعقيم والتطهير بالجوامع والكنائس، ووضع لافتات بشأن الإرشادات والتعليمات الوقائية اللازمة لتجنب العدوى بين المواطنين، وترك المسافات الآمنة بين المصلين.وطالب عضو مجلس النواب بتوقيع عقوبة على كل مَن يخالف هذه التعليمات، وتعريضه للمساءلة القانونية وغلق المنشأة التي ستثبت مخالفتها في الالتزام بتعليمات الوقائية، بجانب ضرورة تكثيف حملات التفتيش والمتابعة والرقابة على جميع المساجد والكنائس، للتأكد من التزامها واتباعها احتياطات الوقاية اللازمة.