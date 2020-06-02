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الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

يديعوت أحرونوت: اعتقال جندي إسرائيلى بتهمة تهديد نتنياهو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 01:39 م
نتنياهو
نتنياهو
أ ش أ
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اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، جنديا إسرائيليا يبلغ من العمر 21 عامًا، بعد أن نشر "منشورًا " بدا منه أنه يهدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"- على موقعها الإلكتروني- أن المتهم سيمثل أمام القاضي في وقت لاحق اليوم.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي قدم، أمس الإثنين، شكوى للشرطة، بأنه تم تهديده وأسرته من قِبل الجندي.

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