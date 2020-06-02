يديعوت أحرونوت: اعتقال جندي إسرائيلى بتهمة تهديد نتنياهو

اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، جنديا إسرائيليا يبلغ من العمر 21 عامًا، بعد أن نشر "منشورًا " بدا منه أنه يهدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"- على موقعها الإلكتروني- أن المتهم سيمثل أمام القاضي في وقت لاحق اليوم.كان رئيس الوزراء الإسرائيلي قدم، أمس الإثنين، شكوى للشرطة، بأنه تم تهديده وأسرته من قِبل الجندي.