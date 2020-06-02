2.2 مليون طالب في 488.6 ألف فصل.. والقاهرة الأعلى بعدد المدارس

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن أعداد المدارس بمختلف المراحل التعليمية سجلت ارتفاعًا إلى حدود 48.8 ألف مدرسة بنهاية العام الدراسى الماضى 2018-2019، تضم 488.6 ألف فصل، مقابل 47.7 ألف مدرسة بها 480.6 ألف فصل خلال العام السابق عليه، لتواكب بذلك الارتفاع المطرد فى عدد التلاميذ من 2.1 مليون طالب لـ2.2 مليون طالب خلال عام فقط.ولفت جهاز الإحصاء إلى تصدر محافظة القاهرة بأعلى عدد مدارس على مستوى الجهورية بـ4.9 ألف مدرسة، تضم 53.5 ألف فصل، تليها محافظة الشرقية بعدد 3.8 ألف مدرسة بها 35.5 ألف فصل، ثم محافظة البحيرة بعدد 3.4 ألف مدرسة تضم 30.7 ألف فصل، والجيزة بعدد 3.3 ألف مدرسة بها 42.8 ألف فصل.كما أظهر التقرير أن جميع محافظات الجمهورية شهدت نموا فى أعداد المدارس بنطاقها، باستثناء محافظة الدقهلية التى انخفض عدد المدارس التابعة لها من 3.1 ألف مدرسة عام 2017-2018 إلى 2.9 ألف مدرسة عام 2018-2019، وجاءت محافظات الحدود والصعيد كأقل عدد مدارس نظرًا لانخفاض الكثافة الطلابية بها، وفى مقدمتها جنوب سيناء 293 مدرسة، البحر الأحمر 372 مدرسة، الوادى الجديد 427 مدرسة، شمال سيناء 547 مدرسة، أسوان 1.2 ألف، الأقصر 807، قنا 1.7 ألف مدرسة، الفيوم 1.4 ألف، بنى سويف 1.7 ألف مدرسة.