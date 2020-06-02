رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

2.2 مليون طالب في 488.6 ألف فصل.. والقاهرة الأعلى بعدد المدارس

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 01:38 م
الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة
أميرة ممدوح
طباعة
أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن أعداد المدارس بمختلف المراحل التعليمية سجلت ارتفاعًا إلى حدود 48.8 ألف مدرسة بنهاية العام الدراسى الماضى 2018-2019، تضم 488.6 ألف فصل، مقابل 47.7 ألف مدرسة بها 480.6 ألف فصل خلال العام السابق عليه، لتواكب بذلك الارتفاع المطرد فى عدد التلاميذ من 2.1 مليون طالب لـ2.2 مليون طالب خلال عام فقط.

ولفت جهاز الإحصاء إلى تصدر محافظة القاهرة بأعلى عدد مدارس على مستوى الجهورية بـ4.9 ألف مدرسة، تضم 53.5 ألف فصل، تليها محافظة الشرقية بعدد 3.8 ألف مدرسة بها 35.5 ألف فصل، ثم محافظة البحيرة بعدد 3.4 ألف مدرسة تضم 30.7 ألف فصل، والجيزة بعدد 3.3 ألف مدرسة بها 42.8 ألف فصل.

كما أظهر التقرير أن جميع محافظات الجمهورية شهدت نموا فى أعداد المدارس بنطاقها، باستثناء محافظة الدقهلية التى انخفض عدد المدارس التابعة لها من 3.1 ألف مدرسة عام 2017-2018 إلى 2.9 ألف مدرسة عام 2018-2019، وجاءت محافظات الحدود والصعيد كأقل عدد مدارس نظرًا لانخفاض الكثافة الطلابية بها، وفى مقدمتها جنوب سيناء 293 مدرسة، البحر الأحمر 372 مدرسة، الوادى الجديد 427 مدرسة، شمال سيناء 547 مدرسة، أسوان 1.2 ألف، الأقصر 807، قنا 1.7 ألف مدرسة، الفيوم 1.4 ألف، بنى سويف 1.7 ألف مدرسة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تسريبات جديدة.. قطر خططت لإيذاء السعودية

القبض على مراهق دهس 3 فتيات فى التجمع

ترامب يعلن حظر التجول فى أمريكا بسبب أعمال الشغب

بسبب مشهد جنسى.. سعاد حسنى تبتعد عن السينما لعام كامل

الصور

image description

جولة داخل صالون أقدم حلاق في مصر

image description

شواطئ مطروح خالية من المواطنين (فيديو)

image description

وزير النقل يبدأ جولته بتفقد الكوبري البديل لخزان أسوان (فيديو)

image description

المواطنون ملتزمون بالكمامات في المناطق الريفية

image description

التزام المواطنين بالكمامات يظهر بوضوح فى الشوارع والمواصلات

الأكثر قراءة

مصادر: تدهور حالة رجاء الجداوي.. ونقلها للعناية المركزة

القبض على زوج شقيقة محمد رمضان فى واقعة حفل الزفاف

الجناينى يحسم مصير الدورى والكأس وتتويج الأهلي بطلًا

بسبب مشهد جنسى.. سعاد حسنى تبتعد عن السينما لعام كامل

إنفوجراف

image description

7 معلومات عن دواء «ريمديسيفير» لعلاج كورونا (إنفوجراف)

image description

7 نصائح للعائدين من الخارج لتجنب الإصابة بكورونا (إنفوجراف)

image description

«الصحة» توضح أفضل طريقة لتطهير الكمامة القماش

image description

فى اليوم العالمى للامتناع عن التدخين.. أرقام تهمك (إنفوجراف)

أيام زمان

بسبب مشهد جنسى.. سعاد حسنى تبتعد عن السينما لعام كامل

بسبب "بنت بديعة".. سميرة أحمد تصرخ: "أنا مش أخت الرسول"

هذه الأفلام كان سيجسدها وانتهت برحيله.. أمنيات أحمد زكي في السينما

عمر الشريف يحكي عن العرافة التي تنبأت له بالعالمية

نجم الساعة

هذه الأفلام كان سيجسدها وانتهت برحيله.. أمنيات أحمد زكي في السينما

الصحة

شركة كورية جنوبية تبدأ التجارب السريرية لعلاج كورونا فى يوليو

منتجات الألبان لا تحمى السيدات عند التقدم فى العمر

الحجر الصحى يسبب بدانة الأطفال

طبيب إيطالي يُثير الجدل بعد إعلانه اختفاء كورونا

منوعات

تنسيق الإلتحاق بمدارس التمريض العسكري 2020

أعطني عمرا.. أرمينية تتجاوز 100 عام تتعافى من كورونا

«أوساكا» تدعم احتجاجات أمريكا: «الصمت خيانة»

بعد إغلاق 3 أشهر.. متاحف اليابان تفتح أبوابها مجددًا

مقالات الرأي
نرمين يسر
«راس السنة».. ليلة عن الأثرياء والأغيار
ماجد حبته
كيف فشلت BBC فى تلميع تركيا؟
لواء. محسن الفحام
ما بين الخطر والحذر
القس. رفعت فكرى
العنصرية البيضاء
المزيد

الثقافة

غدًا.. الروائي الغربي عمران ضيف مركز الحرية للإبداع

إصابة الشاعر أحمد تيمور بكورونا بسبب عزومة

دار فضاءات تصدر «مختارات من القصة الكردية القصيرة».. قريبًا

«أنا المصرى».. مسابقة الإنتاج الثقافى للأغنية الوطنية