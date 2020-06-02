اقتصادى: توافر السلع حاليًا بنفس سعرها «معجزة» (فيديو)

قال محمد نجم، الباحث الاقتصادي، إن هناك معجزة تحدث في الاقتصاد المصري تتمثل في توافر السلع للمواطنين، وبنفس أسعارها التي كانت عليها قبل أزمة كورونا، وذلك لأن الدولة وضعت لنفسها جدارًا عازلًا بين المواطن وبين آثار كورونا، ولو لم يحدث ذلك لشعر الناس بالأزمة الاقتصادية.وأضاف نجم خلال لقائه برنامج "صباح الورد" المُذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن الاحتياطات العامة قبل كورونا كانت 68 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة، وذلك خلال عملية الإصلاح الاقتصادي.وأشار الباحث الاقتصادي، إلى أن الإيرادات الضريبية تضاعفت بحوالي 400 مليون جنيه، وهو ما انعكس على حياة المواطن العادي من خلال الخدمات والتطوير في حياته اليومية.وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 410 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6447 حالة حتى اليوم.