«تموين الفيوم»: ضبط سلع مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء

أعلن المهندس سيد حرز الله، وكيل وزارة تموين الفيوم، أنه تم ضبط 46 كرتونة زيت تمويني مدعم، و100 كيلو دقيق بلدي جمعها أحد تجار التموين بناحية ترسا، وتم التحفظ علي المضبوطات بفرع الشركة المصرية بسنورس، وتحرير المحضر برقم 13073 جنح سنورس ضد التاجر لتجميعه سلعًا تموينية والصرف الوهمي علي ماكينة الصرف، كما تم تحرير 4 محاضر غلق أثناء مواعيد العمل لتجار تموينيين بسنهور القبلية ومحضري عدم وجود سجل زيارات تجار تموين، ومحضر عدم إعلان أسعار مستودع دقيق، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.