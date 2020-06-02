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الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس 3 متهمين بالاتجار في الحشيش ببدر

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 01:34 م
حبس
حبس
داليا عبد الباسط
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس 3 عاطلين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات عن أن البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة بدر، أكدت قيام" إسلام. م" و"مؤمن.ع" و"صلاح.ع"، عاطلين، ومقيمين بدائرة القسم، بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، متخذين من منزله الأول وكرا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية من ضبطهم أثناء استقلالهم سيارة ملك أحدهم، وبتفتيشهم عُثر بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش وزنت نحو 300 جرام، ومبلغ مالى 4500 جنيه، و3 هواتف محمولة، بقصد الاتجار.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهم، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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