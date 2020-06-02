مذيعة إكسترا نيوز تكشف تفاصيل جروب مزيف يستغل السيدات (فيديو)

كشفت الإعلامية أسماء مصطفى، أن هناك العديد من الصفحات المزيفة على فيسبوك وغيرها من المواقع التي تضلل الناس وتحتال على مرتاديها، مشيرة إلى أنه في الفترة الأخيرة انتشر عدد كبير من الجروبات المخصصة للسيدات على فيسبوك.وأوضحت المذيعة، خلال برنامج "هذا الصباح"، والمذاع علي فضائية "اكسترانيوز"، أنه تم اكتشاف جروب مزيف منتشر على السوشيال ميديا يستغل السيدات ويدمر حياتهن، منوهة إلى أن انتشار تلك الصفحات يهدد ثوابت المجتمع بدعوات طلاق وابتزاز.وأكدت أنه تبين أن أدمن الجروب شاب يصور التعليقات الخاصة بالسيدات على الجروب النسائي ويبتزهن، مشيرة إلى أن معظم الحوارات كان للكبار فقط، بالإضافة إلى صور للسيدات، ولفتت إلى أن أدمن الجروب توصل لأزواج السيدات وابتزهم بصور زوجاتهم، مؤكدة أن القانون سيتصدى لتلك الواقعة ولكن من الأفضل عدم الدخول فى تلك الجروبات النسائية والحديث مع سيدات لا نعرفهن.