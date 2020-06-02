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الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الحكم على مدير عام بالضرائب بتهمة الرشوة الخميس

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 01:30 م
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار جيلاني حسن وبأمانة سر محمد طه، الحكم على مدير عام بمصلحة الضرائب المصرية وآخرين بتهمة الرشوة، في جلسة الخميس 4 يونيو.

تبين من خلال أمر الإحالة أن المتهمين هم: "ص. س"، كبير باحثين بدرجة مدير عام بمصلحة الضرائب المصرية، و"م. ح"، شريك بشركة الفتح للمقاولات، و"م.ع"، مدير وشريك بشركة الفتح للمقاولات، و"ه. ح"، شريك بشركة الفتح للمقاولات، و"م.ا"، محاسب قانوني، و"ج.ع"، محاسب قانوني، و"ع.خ"، مدير إدارة التسجيل بالإدارة العامة لخدمة الممولين.

وكشف قرار الإحالة عن أن المتهم الأول بصفته موظف عام رئيس لجنة فض منازعات بمركز متوسطي الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، طلب لنفسه عطية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهمين من الثاني حتى الرابع بواسطة المتهمين من الخامس حتى السابع مبلغ 30 ألف جنيه، مقابل إنهاء إجراء فحص الطعن المقدم من شركة الفتح للمقاولات المملوكة للمتهمين من الثاني حتى الرابع، وتخفيض قيمة الضريبة المقدرة على تلك الشركة.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين من الثاني حتى الرابع قدموا رشوة لموظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدموا للمتهم الأول بواسطة المتهمين من الخامس إلى السابع مبلغ الرشوة، كما أن المتهمين من الخامس إلى السابع توسطوا في جريمة الرشوة.

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