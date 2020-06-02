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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«أنا المصرى».. مسابقة الإنتاج الثقافى للأغنية الوطنية

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 12:30 م
الدكتورة إيناس عبد
الدكتورة إيناس عبد الدايم
آلاء حسن
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تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، وضمن فعاليات مبادرة الوزارة "خليك فى بيتك.. الثقافة بين إيديك" التى أطلقتها الوزارة فى مارس الماضى، أعلن قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، عن الموسم الثالث من مسابقة "أنا المصرى" للأغنية الوطنية للشباب.

تجرى المسابقة في فروع "الغناء - التلحين - التأليف - التوزيع الموسيقي"، ويقدم القطاع هذا العام خمس جوائز مالية، المركز الأول 20 ألف جنيه، والمركز الثاني 15 ألف جنيه، والمركز الثالث 10 آلاف جنيه، والمركز الرابع 7 آلاف جنيه، والمركز الخامس 5 آلاف جنيه.

وشروط المسابقة هى ألا يقل عمر المتسابق عن 18 عاما ولا يزيد عن 45 عاما، وأن يكون مصري الجنسية، ويحق للمتسابق التقدم بعملين فقط، مدة الأغنية لا تقل عن 4 دقائق ولا تزيد عن 10 دقائق، ويقدم المتسابق إقرار موقع من جميع عناصر العمل بالموافقة على التسابق، وألا يكون المتسابق قد فاز عن العمل المقدم في المسابقة من أي جهة أخرى من قبل.

يقدم العمل الفني كامل عبارة عن أغنية وطنية ( كلمات - لحن - غناء ) بصيغة MP3 ويرسل مع استمارة المشاركة على البريد الإلكترونى التالى: [email protected]، وآخر موعد لاستقبال الأعمال 1 أغسطس 2020، وتعرض الأعمال الفائزة على قناة اليوتيوب لوزارة الثقافة.

يذكر أن قطاع شئون الإنتاج الثقافى، يطلق الموسم الثالث للمسابقة، بعد النجاح الكبير الذى حققته المسابقة فى موسمها الأول والثانى، وقد فاز فيهما 10 أعمال وطنية لشباب المطربين "رباب ناجى، شريف عبد المنعم، منار الشاذلى، أميرة رضا، آية عبدالله، محمد صلاح محمد، مؤمن أحمد خليل، نادين أحمد العمروسى، رانيا حافظ، حسنى متولى المعاون"، بحضور كوكبة كبيرة من الشخصيات الهامة وقيادات وزارة الثقافة ورجال الصحافة والإعلام، وضمت لجان التحكيم نخبة من نجوم التلحين والشعر والغناء "الفنان مدحت صالح، مغنية الأوبرا تحية شمس الدين، الشاعر عوض بدوى، الموسيقار هانى شنودة، المطرب محمد الحلو، الموسيقار راجح داوود، الشاعر تامر حسين، الملحن عمرو مصطفى، الفنانة مى فاروق".

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