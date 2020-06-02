القبض على مراهق دهس 3 فتيات فى التجمع

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، القبض على المتهم بدهس 3 فتيات مما أسفر عن مصرع إحداهن وإصابة أخريات، بمنطقة التجمع.تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغًا من الخدمات المعينة فى التجمع بوقوع حادث مروري.وانتقل رجال المرور إلى المكان؛ لتسيير حركة السيارات وتبين اصطدام سيارة ملاكى يقودها مراهق بـ3 فتيات مما أسفر عن إصابتهن بإصابات حرجة وتم نقلهن للمستشفى.