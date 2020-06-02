"لعبة الحرب".. كيف تستعد المؤسسة الأمنية في إسرائيل لتصعيد ما بعد الضم؟

رغم الشكوك حول جدية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تنفيذ تعهده بضم الضفة الغربية وغور الأردن، في أول يوليو المقبل، إلا أنه في إسرائيل الأقوال تنتج أفعالاً، وكلما اقترب الموعد المحدد كلما ازدادت الأوضاع الميدانية سخونة، ويعتقد المسؤولون في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن احتمالات التصعيد أكبر بكثير مما كانت عليه في الماضي.في إطار الاستعدادات الأمنية أمر وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الحكومة البديل بيني جانتس رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية أفيف كوخافي بتعجيل الاستعدادات العسكرية استعداداً للخطوات السياسة المرتقبة بتنفيذ خطط الضم للضفة الغربية وغور الأردن.وسيقوم "جانتس" بتعيين معد مشاريع من قبله يعمل على تنسيق الخطوات المطلوبة في هذه الساحة. إضافة لذلك، سيقام طاقم خاص داخل الوزارة لاستخلاص التوصيات في الجوانب التنفيذية للخطوات الجارية في الضفة الغربية وقطاع غزة.الجيش الإسرائيلي يتحرك قبل التوجيهاتالجيش الإسرائيلي لم ينتظر توجيهات "جانتس"، وعمل خلال الفترة الماضية بشكل مكثف لفهم دلالات قرار الضم ، وتم دراسة القضايا الأمنية، والقضايا القانونية وكيفية التطبيق، والمسائل الاقتصادية والمدنية، والمشاكل هائلة التي ستنتج عن الخطوة، منها مثلاً مسألة سيادة الجيش في مناطق فلسطينية في غور الأردن، وهي منطقة تخضع للقانون الإسرائيلي.ومن المتوقع أن يقوم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي بإصدار "تحذيراً للقيادة" بشأن تصعيد محتمل في المناطق قبل الضم، ولكن هناك من يرى أن هذه هي السياسة المعهود لكوخافي فهو دائماً يحذر ودائماً يتحدث عن التصعيد والمخاطر والتهديدات.سيناريوهات عسكرية وخطط علمياتية لمواجهة التصعيدالجيش الإسرائيلي يأخذ إمكانية الضم بجدية، ويستعد لسيناريوهات زيادة عدد الهجمات على جانبي الخط الأخضر، وخرق وقف إطلاق النار مع حماس بغزة، والهجمات بالضفة، ما يتطلب الحاجة لنشر القوات الإسرائيلية، ووقف التدريبات في صفوفها، وتجنيدها على أوسع نطاق، ولأول مرة منذ فترة طويلة صعدت هذا الأسبوع منطقة الضفة الغربية إلى قمة جدول الأعمال لتقييم الوضع في الجيش بعد إعلانات الضم.عدد من القيادات العسكرية الإٍسرائيلية يدرسون خطط مواجهة التصعيد المحتمل، وهم رئيس الأركان أفيف كوخاف، ورئيس الشاباك نداف أرغمان وقائد منطقة القدس والضفة الغربية في الجهاز، ورؤساء جهاز الاستخبارات العسكرية –أمان تامير هايمان، والعمليات أهارون حاليفي، والتخطيط أمير أبو العافية، ومنسق العمليات بالمناطق الفلسطينية كميل أبو ركن، كما ستتم دعوة مكتب مجلس الأمن القومي لتابعة الخطة.كما يستعد الجيش الإٍسرائيلي لتنفيذ خطط عملانية لاستباق احتمالات نشوب أعمال عنف، جزء منها يشمل احتمال زيادة القوات بصورة كبيرة هي التي تم تسميتها بـ"لعبة الحرب"، بحسب تصريحات الخبير الإسرائيلي، أمير أورن، في تقرير على موقع "واللا" العبري.أوضح "أورون" أن "لعبة الحرب، ستجري في هذه الأيام من مكتب هيئة الأركان العامة، أوما يسمى "البئر"، وأشار إلى أن "المنظومة الأمنية الإسرائيلية تقوم خلال هذه اللعبة الحربية بإعداد سيناريوهات في حال زيادة الهجمات والتصعيد في قطاع غزة، وتنفيذ المزيد من العمليات الهجومية في الضفة الغربية، وصولاً إلى استهداف النشاط الإيراني.ومن خلال تلك الخطة ستقوم القيادة الأمنية بتحليل السيناريوهات المختلفة المتوقعة في يوليو، وهذه اللعبة يمكن اعتبارها أداة قياس للقيادة العسكرية العليا، استعدادًا لتوجهات القيادة السياسية لبدء العمل، أو لمواجهة تقصير معين من أي جهة سياسية أو أمنية أو عسكرية.لعبة الحرب تنطلق من فرضية مفادها أن النتيجة المحتملة لعملية الضم هي صدام عسكري، سواء مع الدول المجاورة، أو القوى العالمية، وهو ما يتطلب الاستعداد على أعلى مستوى.