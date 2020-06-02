تسريبات جديدة.. قطر خططت لإيذاء السعودية

يواصل المعارض القطرى خالد الهيل، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى"تويتر"، نشر العديد من السريبات التي تخص العائلة الحاكمة في قطر، لأمير قطر السابق حمد بن خليفة، فبعد أن نشر الهيل تسريبا صوتيا لابن خليفة وهو يصف الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بالأسود والكافر في عنصرية واضحة من النظام القطري، نشر الهيل تسريبا جديدا.وأكد حمد بن خليفة آل ثانى - في التسريب الجديد- على مسئوليته أن الديمقراطيين فى الولايات المتحدة سيؤذون السعودية لذلك يعول نظام قطر عليهم كثيرا.فيما طالب الهيل بدوره من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فتح تحقيقات عن شركات العلاقات العامة الأمريكية المتعاونة مع قطر، فالتوجه القطرى هو لدعم الديمقراطيين ويعتبر تدخلا سافرا فى انتخابات أمريكا.