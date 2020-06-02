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الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الفيوم: لجنة للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 12:15 م
الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري
الفيوم - زينب علاء
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تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، مستشفى فيديمين بمركز سنورس كإحدى مستشفيات فحص حالات الاشتباه بفيروس كورونا، للتأكد من مستوى اأداء الخدمة للمواطنين، وتوافر المستلزمات الطبية والعلاجية، فضلًا عن تفقد إحدى المستشفيات الخاصة بمدينة الفيوم، بحضور الدكتورة أميمة عباس مدير مديرية الصحة بالفيوم، والدكتور أحمد اللباد مدير إدارة العلاج الحر.

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن جولة المحافظ التفقدية تواصلت حتى الساعة الثالثة فجرًا، للتأكد من مدى آداء الخدمة الطبية والعلاجية للمواطنين، حيث إطمأن المحافظ على توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية للفرق الطبية، وإجراءات صرفها، وكذا إجراءات استقبال الحالات.

وأضاف المتحدث الرسمي إلى أن الجولة شملت إحدى المستشفيات الخاصة بمدينة الفيوم، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والعلاجية، ومدى التزام المستشفى بالإجراءات المتبعة في استقبال الحالات وطرق الفحص وتوفير الرعاية للمترددين عليها، مشيرًا أن المحافظ رصد تواجد سيدة مسنة رفضت المستشفى الكشف عليها، موجهًا باستدعاء الطبيب المناوب، كما وجه المحافظ أحد الأطباء المرافقين بالكشف على المريضة، وكذا توفير الرعاية الكاملة لها.

وخلال الجولة، شدد محافظ الفيوم على التزام الفرق الطبية، وحسن معاملة المرضى، وكذا وجه مديرية الصحة بتوفير التدريب اللازم للأطباء وأطقم التمريض، مشددًا على توافر أدوات الحماية الشخصية لكافة العاملين بالمستشفيات، كونهم خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا.

ولفت المحافظ إلى تواصل تلك الزيارات للمستشفيات، تفعيلًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين الذى عُقد صباح أمس عبر الفيديو كونفرانس، بشأن المتابعة المستمرة للمستشفيات التي تم تحديدها ضمن نطاق كل محافظة، سواء مستشفيات التشخيص والفحص أو مستشفيات العزل لمصابي فيروس كورونا المستجد.

وأشار المحافظ الى تشكيل لجنة من الجهات ذات الصلة تضم مسئولين عن المحافظة، والصحة، والأمن الوطني، والرقابة الإدارية، وغيرها من الجهات، لمتابعة كافة المستشفيات وخاصة مستشفيات العزل للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية، وإجراءات صرفها، وكذا إجراءات استقبال الحالات، ومتابعة انتظام حضور الأطقم الطبية، وتقديم الخدمة للمواطنين، مشددًا على أن المتابعة ستتكرر يوميًا، وإذا اقتضى الأمر تتكرر عملية المرور على المستشفيات عدة مرات خلال اليوم الواحد.
الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري

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