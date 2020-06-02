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الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيسة التنفيذية لهونج كونج تبحث غدا في بكين تشريع الأمن القومي

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 12:13 م
كاري لام
كاري لام
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أعلنت الرئيسة التنفيذية لمنطقة (هونج كونج) الإدارية الخاصة "كاري لام" أنها ستزور بكين غدا الأربعاء لمناقشة التشريع الخاص بالأمن القومي في المنطقة.

تأتي هذه الزيارة بعد نحو أسبوع على إقرار مجلس نواب الشعب الصيني (البرلمان) مشروع قرار حول وضع قانون الأمن القومي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، حيث يهدف القرار الذي تم اعتماده في ختام الدورة السنوية الثالثة للمجلس الوطني ال(13) لنواب الشعب الصيني في العاصمة (بكين) الخميس الماضي إلى تأسيس وتحسين النظام القانوني وآليات إنفاذ القانون لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، لحماية الأمن القومي.

وجاءت الموافقة على مسودة القرار المتعلق بتشريع الأمن القومي لمنطقة هونج كونج، بعدما أكد المشرعون أنه يتوافق مع الدستور الصيني والقانون الأساسي لمنطقة (هونج كونج) الإدارية الخاصة، وسيدعم الأساسات القانونية والاجتماعية والسياسية لمبدأ "دولة واحدة ونظامان"، فضلا عن حماية السيادة الوطنية ومصالح الأمن والتنمية، وتعزيز الرخاء والاستقرار طويلي الأمد في المنطقة إلى جانب سد الثغرات القانونية الخاصة بالأمن الوطني في المنطقة الإدارية الخاصة.

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