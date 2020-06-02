ضبط عاطل بـ12500 كمامة مجهولة المصدر بالإسكندرية

تمكنت شرطة التموين بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، من ضبط عاطل وبحوزته 12500 كمامة مجهولة المصدرووجهت له تهمة مزاولة نشاط تجارى غير مشروع فى مجال الإتجار بالمستلزمات الطبية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون ترخيص من الجهات المختصة.يأتي ذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، واضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين.