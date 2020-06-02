اعتماد نتائج امتحانات النقل للمعاهد الأزهرية بشمال سيناء

اعتمد مدير عام المنطقة الأزهرية في شمال سيناء الشيح محسن أبو القاسم نتائج امتحانات النقل على مستوى المعاهد الأزهرية للمراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية بشمال سيناء.وأكد أبو القاسم إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام في مختلف المعاهد الأزهرية على مستوى المحافظة بعد اعتماد نتائج الامتحانات الخاصة بنهاية العام.من جانبه، قال محمد عبد العظيم مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب إنه تم الانتهاء من تقييم الأبحاث الخاصة بالشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بشمال سيناء.. مشيرا إلى إرسال النتائج للإدارة المركزية للامتحانات في رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية بالقاهرة لاعتمادها وإعلانها.بدوره، أشار محمد رجب إبراهيم مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة الأزهرية إلى أن عدد الطلاب الذين تقدموا بالأبحاث في الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الإبتدائية يبلغ 612 طالبا وطالبة، بينما بلغ عدد الطلاب الذين تقدموا بالأبحاث للمرحلة الإعدادية 520 طالبا وطالبة.. لافتا إلى أنه تم تسليم المشروعات البحثية الخاصة بطلاب الشهادتين الإبتدائية والإعدادية إلى الكنترول وتنفيذ الخطة الموضوعة من قبل مشيخة الأزهر.