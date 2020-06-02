ورشة لإصلاح وصيانة محابس مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

أكد اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه تم الانتهاء من تجهيز ورشة لصيانة وإصلاح محابس مياه الشرب والصرف الصحي في اطار خطة الشركة لإصلاح المحابس التي تستخدم للتحكم في ضخ المياه بالشبكات والمحطات وخطوط طرد الصرف الصحي، بالإضافة إلى إصلاح المحابس الخردة وإعادة استخدامها.وأوضح رئيس مياه سوهاج أن الورشة تم تجهيزها بعدد 2 مخرطة، مكشطة، ماكينة لحام كهرباء، ماكينة لحام CT، ماكينة لحام أوكسجين، ماكينة ضخ هواء، مثقاب وماكينة جلخ، منشار ترددى، مكبس 100 طن ورمالة، مشيرا إلى أنه سيتم صيانة جميع أنواع المحابس مثل محابس السكينة ومحابس عدم الرجوع ومحابس الفراشة بجميع اقطارها، وسيتم اجراء جميع الاختبارات القياسية للتأكد من جودة المحابس التي يتم صيانتها، وأنه تم الانتهاء من إصلاح وتأهيل 109 محابس خردة، 165 محبسا من محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة إلى بعض الاعمال مثل صيانة الطلمبات وخراطة الجلب واعمال اللحام.جدير بالذكر أن عدد محابس محطات مياه الشرب 5 الاف محبس، وعدد محابس شبكات مياه الشرب 17 الف محبسا، ويبلغ عدد محابس خطوط طرد محطات الصرف الصحي 837 محبسا، إضافة إلى 560 محبس خردة مستهدف صيانتها.