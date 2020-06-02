رفض استئناف قتلة «شهيد الشهادة» وتأييد أحكام الحبس

أسدل اليوم الستار على القضية المعروفة إعلاميا بقضية "شهيد الشهامة" الذي راح ضحيتها الشاب محمود البنا، وتم الحكم برفض الاستئناف وتأييد حكم محكمة أول درجة بحبس الثلاث متهمين خمسة عشر عاما، وحبس المتهم الرابع خمس سنوات.وكان اللواء محمد ناجي، مدير أمن المنوفية، تلقَّى إخطارًا من العميد محمد عمارة، يفيد بتمكن الرائد أحمد الشافعي من القبض على كل من "م. أ"، و"أ. ع"، و"م. أ. ر"، وجميعهم مقيمين مركز تلا، بعدما تربصوا لمحمود البنا، الطالب في الصف الثاني الثانوي، وطعنوه عدة طعنات بالبطن والصدر أودت بحياته.وشيع الآلاف من أهالي مركز ومدينة تلا جثمان الطالب وسط حالة من الحزن الشديد، بعدما وصفوه بـ"شهيد الشهامة"، مؤكدين أنه كان يتمتع بالأخلاق العالية وحسن السيرة والسلوك المستقيم، وأحال النائب العام القضية للمحاكمة العاجلة.