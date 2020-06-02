ضبط 5109 مخالفات لقرار حظر التجول خلال 24 ساعة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 5109 مخالفات لقرار الحظر، خلال حملات موسعة على مدار 24 ساعة.وضبط 2702 مركبة مخالفة، وفى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالواقعة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية - لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.