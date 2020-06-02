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الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 5109 مخالفات لقرار حظر التجول خلال 24 ساعة

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 12:01 م
الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 5109 مخالفات لقرار الحظر، خلال حملات موسعة على مدار 24 ساعة.

وضبط 2702 مركبة مخالفة، وفى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالواقعة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية - لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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