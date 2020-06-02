البنك الدولي: تراجع ساعات العمل بسبب كورونا

كشف تقرير صادر عن البنك الدولي، عن انكماش ساعات العمل العالمية بنسبة 4.5% في الربع الأول من 2020 مقارنة مع الربع الأخير من 2019.عالميا، تشير التقديرات إلى تضرر ثلاثة أرباع العاملين في القطاع غير الرسمي بشدة من تدابير الإغلاق أو يعملون في القطاعات الأشد تأثرا، يأتي ذلك في ظل التغيرات التي فرضتها تداعيات فيروس كورونا المستجد على سوق العمل ما بين اجراءات إغلاق تام وإغلاق جزئي.وقال البنك الدولي: إنه حتى في الوقت الذي تعيد فيه الشركات فتح أبوابها، فمن الممكن أن تكون سلاسل القيمة الدولية قد تعرضت لأضرار بالغة، مع دخول العديد من البلدان في حالة من الركود بالفعل أو اقترابها من ذلك،ووتنجم عن هذا دائرة مفرغة محتملة من شأنها تثبيط الطلب على الأيدي العاملة لمدة أطول، حتى بعد تخفيف حالة الطوارئ الصحية.